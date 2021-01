Red 18:04 Covid a Osilo: ristorante chiuso per 5 giorni Nel fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Osilo, durante un servizio finalizzato al controllo delle misure di contenimento dell’epidemia sanitaria, hanno sanzionato il titolare di un ristorante per aver fornito servizi alla clientela oltre l´orario consentito



OSILO - Nel fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Osilo, durante un servizio finalizzato al controllo delle misure di contenimento dell’epidemia sanitaria Covid-19, hanno sanzionato il titolare di un ristorante per aver fornito servizi alla clientela oltre l'orario consentito. L’esercizio commerciale è stato anche sottoposto alla sanzione accessoria della chiusura provvisoria per 5 giorni, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti da parte della Prefettura di Sassari.