Redditi 2020, Solinas batte Pais

Ma anche Nanni Lancioni (147.924) e l'ex M5s Elena Fancello (107.461). Decima nella particolare classifica, con 90664 euro, Alessandra Zedda di Forza Italia, assessore al Lavoro. Tra i capigruppo, il dem Gianfranco Ganau, già presidente del Consiglio nella scorsa legislatura, è undicesimo con 87.681. Commenti CAGLIARI - Pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione le dichiarazioni dei redditi 2020 degli onorevoli sardi. Sul podio il medico del Lavoro Gian Filippo Sechi (199.385) ed il medico di medicina generale in servizio Pietro Moro (175.530), terzo posto per Franco Stara con 168.636.Il presidente della Regione Christian Solinas è "solo" sesto con 111.450 euro, ma batte l'altro numero uno dell'Aula di via Roma, l'algherese Michele Pais che in riferimento agli incassi del 2019 ha dichiarato 82.931 euro. Più di lui Giorgio Oppi (131.630) e l'assessore alla Pubblica istruzione Andrea Biancareddu (103.931).Ma anche Nanni Lancioni (147.924) e l'ex M5s Elena Fancello (107.461). Decima nella particolare classifica, con 90664 euro, Alessandra Zedda di Forza Italia, assessore al Lavoro. Tra i capigruppo, ilGianfranco Ganau, già presidente del Consiglio nella scorsa legislatura, è undicesimo con 87.681.