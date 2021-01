Red 7:06 Sennori: giurano tre nuovi barracelli I nuovi agenti sono Antonio Cherchi, Cinzia Liverani e Peppino Loriga. Con il loro ingresso nella Compagnia, i barracelli attualmente in servizio a Sennori sono ventisei



SENNORI - La Compagnia barracellare di Sennori arruola tre nuovi agenti. Lunedì mattina, le nuove unità in forza alla Compagnia hanno prestato giuramento in Municipio, davanti al sindaco Nicola Sassu, alla presenza dell’assessore comunale alla Polizia locale Giovannino Mannu, della segretaria comunale Francesca Spissu e del comandante della Compagnia Giovanni Chessa.



I nuovi agenti sono Antonio Cherchi, Cinzia Liverani e Peppino Loriga. Con il loro ingresso nella Compagnia, i barracelli attualmente in servizio a Sennori sono ventisei.



Nella foto: un momento del giuramento