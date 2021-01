Red 10:36 Sant´Antioco: attentato contro la Forestale Nella notte, ignoti hanno appiccato un incendio all´esterno della sede locale del Corpo forestale. Le fiamme hanno danneggiato e, in alcuni casi distrutto, due pick-up e un´imbarcazione della Stazione navale. «Attacco alla Repubblica», dichiarano dall´Amministrazione comunale. «Atto indegno», rilancia il presidente del Consiglio regionale Michele Pais



SANT'ANTIOCO – Fiamme nella notte a Sant'Antioco. Attorno all'1, ignoti hanno appiccato un incendio all'esterno della sede locale del Corpo forestale. Le fiamme hanno danneggiato e, in alcuni casi distrutto, due pick-up e un'imbarcazione della Stazione navale. Il fuoco ha avuto vita facile grazie al liquido infiammabile. Pronto l'intervento dei Forestali e poi di Vigili del fuoco (che hanno domato le fiamme in circa un'ora) e Carabinieri (che hanno effettuato i rilievi del caso, trovando anche un accendino).



«Vergogna! Siamo sconcertati. L’attentato di questa notte a danno dei mezzi del Corpo forestale di Sant’Antioco è un fatto increscioso, da condannare senza se e senza ma. Questo è un attacco non solo al Corpo forestale, ma anche alla Repubblica e a ciascuno di noi. Abbiamo piena fiducia nelle Forze dell’ordine e siamo certi che si riuscirà a risalire ai responsabili di questo gesto vile. Confermiamo la nostra vicinanza al Corpo forestale e lo ringraziamo per l’impegno che quotidianamente profonde a tutela di tutti noi», è stato scritto dall'Amministrazione comunale nella pagina ufficiale del Comune su “Facebook”.



«Atto indegno da condannare fermamente – dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais - In attesa del completamento delle indagini da parte della Magistratura, esprimo anche a nome dell’Assemblea, lo sdegno per gesti come questo che vogliono destabilizzare e intimidire. Il Consiglio regionale è vicino a tutti i forestali che ringrazio per la responsabilità e il grande senso del dovere».



(Foto Comune di Sant'Antioco)