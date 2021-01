Red 14:04 Una tantum spettacolo: ripartono gli avvisi regionali Lo annuncia l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, in merito alla sospensione provvisoria dei due bandi, (R)esisto per lavoratori autonomi e l’altro per concessione indennità una tantum per organismi dello spettacolo







«In tal senso – prosegue Zedda – ho confermato la disponibilità al dialogo per l’efficacia delle azioni poste in campo dall’Assessorato del Lavoro e dalla Giunta per quanti sono particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia. Tuttavia, proprio perché consapevole della assoluta urgenza e necessità di rendere immediatamente disponibili le risorse stanziate, confido che si possa procedere già nei prossimi giorni alla ripubblicazione dell’Avviso per la concessione dell’indennità una tantum e, nei primi giorni della prossima settimana, dell’Avviso (R)esisto».



Sarà possibile procedere al caricamento della domanda a partire da cinque giorni successivi alla pubblicazione. «Assicuro che – conclude l’esponente della Giunta Solinas – in stretto raccordo con gli Uffici, stiamo mettendo in atto uno sforzo importante per accelerare le procedure necessarie e garantire così l’imminente pubblicazione».



