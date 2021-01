Red 17:11 Droga: arrestato 19enne algherese I Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Alghero hanno tratto in arresto un 19enne algherese, che deteneva in casa circa 600grammi di marijuana



ALGHERO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Alghero hanno tratto in arresto un 19enne algherese, che deteneva in casa circa 600grammi di marijuana. Lo stesso giovane, questa mattina (giovedì), era stato condannato a sei mesi, al termine di un processo che lo aveva visto coinvolto per lo stesso reato: detenzione ai fini di spaccio.



Nella stessa abitazione, aveva tra l’altro osservato un periodo di arresti domiciliari. Durante la perquisizione, è stata trovata anche una modica quantità di cocaina (verosimilmente oggetto di consumo personale), il materiale utile al confezionamento della sostanza e un bilancino di precisione.



Al termine delle formalità di rito, il 19enne è stato accompagnato nella propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida, in programma domani mattina al Tribunale di Sassari. Lo stupefacente sequestrato è stato campionato e, successivamente, sarà distrutto su disposizione dell’Autorità giudiziaria.