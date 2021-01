video Cor 9:30 Alghero: Golf a fuoco a Maria Pia Provvidenziale l´intervento dei Vigili del fuoco nella serata di giovedì nel quartiere residenziale di Maria Pia. A fuoco una Volkswagen: indagini sulle cause. Le immagini



Golf Volkswagen. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del fuoco nella serata di giovedì nel quartiere residenziale di Maria Pia ad Alghero. Ad allertare i soccorsi alcuni abitanti della zona impauriti dalle fiamme. ALGHERO - Non è escluso il dolo in riferimento all'incendio che nella tarda serata di giovedì ha divorato unaVolkswagen. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del fuoco nella serata di giovedì nel quartiere residenziale di Maria Pia ad Alghero. Ad allertare i soccorsi alcuni abitanti della zona impauriti dalle fiamme. Guarda e condividi il video su Alguer.tv