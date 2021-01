video Cor 10:33 Il vaffa del consigliere al sindaco di Sassari Il consigliere comunale di "Italia in Comune" a Sassari, si scaglia in diretta contro il sindaco Nanni Campus. Le facce sbalordite delle consigliere la dicono lunga



Commenti ALGHERO - Non mancherà di far discutere il gesto plateale ed al limite del buonsenso. Lello Panu, consigliere di minoranza iscritto al gruppo "Italia in Comune" nel consiglio comunale di Sassari, perde le staffe e si scaglia contro il sindaco Nanni Campus, in occasione della seduta di giovedì. Tutto in diretta e ripreso dal sistema di videoconferenza dell'Aula. Sbalordite le consigliere comunali ed alta tensione consiglio. Guarda e condividi il video su Alguer.tv