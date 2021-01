Cor 10:10 «4 Corsie, Solinas commissario» Tavera (Psd´Az), Tedde (Forza Italia), Ansini (Udc) e Pulina (Misto Alghero), scrivono direttamente al Governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas per accelerare l'iter della Sassari-Alghero



Signor Presidente,

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del 29 settembre 2020, che aveva dato il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al progetto della nuova strada statale 291 della Nurra con riferimento ai lavori del primo lotto (Alghero-Olmedo/Bivio Cantoniera di Rudas) e al quarto Lotto (Bretella aeroporto di Fertilia), e che aveva reso esecutiva una precedente delibera del Consiglio dei Ministri del luglio precedente, è stato sgombrato il campo da tutti gli ostacoli procedimentali che da decenni ne impedivano la realizzazione. Parliamo di una arteria attesa da decenni che costituirà una straordinaria opportunità per il rilancio economico e sociale del territorio. Oggi crediamo sia arrivato il momento della svolta, con l'applicazione del Decreto Semplificazioni del 16 luglio dello scorso anno che all'art. 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, adottato previa intesa con il Presidente della Regione interessata, possa nominare un Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali che comportano un rilevante impatto sul tessuto-socio-economico a livello regionale o locale. Sembra una norma scritta appositamente per la Sassari-Alghero. Anche perché, per l'esecuzione degli interventi e per la loro accelerazione, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedono ad esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze. Una applicazione tempestiva e rigorosa della norma consentirebbe di recuperare almeno in parte i decenni perduti, e di dare ascolto alle legittime istanze della Provincia di Sassari che alla luce della crisi che da troppi anni la affligge ha sempre più necessità di attenzioni tempestive. Conoscendo la Sua sensibilità e la Sua comprovata competenza nelle questioni che attengono ai trasporti e alle infrastrutture viarie, Le chiediamo di intervenire presso il Presidente del Consiglio dei Ministri affinché La nomini Commissario in attuazione del Decreto Semplificazioni, con facoltà di nomina di sub commissari. Rimaniamo in attesa del suo risolutivo intervento e fin d’ora la ringraziamo per l’attenzione che potrà prestare a questa istanza. Commenti ALGHERO - Ieri era stato l'ex sindaco Mario Bruno a chiedere con forza il commissariamento per velocizzare l'iter di realizzazione degli ultimi lotti della Sassari-Alghero, oggi è la volta di Giuliano Tavera (segretario cittadino Psd'Az), Marco Tedde (leader di Forza Italia ed ex sindaco), Nina Ansini (capogruppo consiliare dell'Udc) e Monica Pulina (GruppoAlghero). I quattro esponenti politici scrivono direttamente al Governatore Christian Solinas: «Le chiediamo di intervenire presso il Presidente del Consiglio dei Ministri affinché La nomini Commissario in attuazione del Decreto Semplificazioni, con facoltà di nomina di sub commissari». Di seguito la nota integrale inviata a Cagliari.