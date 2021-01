Cor 10:55 «Il Commissario per la 4 Corsie» Lo chiede l’ex sindaco e attuale consigliere comunale di Alghero, Mario Bruno, tra i più attivi e presenti, insieme ai primi cittadini del territorio e le parti sociali, nel chiedere in passato lo sblocco ai lavori della Sassari-Alghero







L’iter prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna individuando tra gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, le opere di infrastrutturazione viaria per le quali ANAS Spa ha il ruolo dì soggetto attuatore. Per l’esecuzione degli interventi e per la loro accelerazione, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedono a esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze.



«Subito, quindi - chiede Mario Bruno, già consigliere regionale dal 2004 al 2014 - la nomina di un commissario straordinario per gestire la realizzazione delle grandi opere stradali in Sardegna, come la Sassari-Olbia, il completamento della 291 Sassari-Alghero, la 125 “Orientale Sarda”, la nuova 125/133 bis, la circonvallazione di Olbia».



