«Punta del Lliri non si tocca»

Il Centre auspica «che gli interventi presenti e futuri su siti di tale valore abbiano solo carattere conservativo e di messa in sicurezza, al fine di garantirne la piena e libera pubblica fruibilità». Per questo, viene chiesto «alle autorità competenti di valutare che il progetto possa preservare Punta del Lliri, all'interno del Parco di Porto Conte, quale Zona di protezione speciale e Sito di interesse comunitario, affinché siano tutelate le peculiarità botaniche, faunistiche, geologiche, paleontologiche e archeologiche, relative anche alla recente memoria storica del territorio. Il Cea .concludono dalla sede dell'associazione - si augura che questo territorio continui a essere fruibile con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi incontaminati, la cui bellezza è il vero punto di forza su cui dare impulso alla promozione turistica ed escursionistica, senza diventare un precedente per la costruzione sulle nostre coste». Commenti ALGHERO – Preoccupazione. E' quella espressa dal “Centre excursionista de l'Alguer” per la destinazione di un bene di interesse comunitario quali Punta del Lliri, Punta Giglio, e i locali della ex batteria militare. Anche l'associazione escursionista interviene nella querelle scoppiata in questi giorni [LEGGI] [LEGGI] , e condivide le perplessità espresse da Grig, Lipu, Wwf, Legambiente e Nel vivo della storia riguardo le modifiche e future destinazioni d'uso [LEGGI] Il Centre auspica «che gli interventi presenti e futuri su siti di tale valore abbiano solo carattere conservativo e di messa in sicurezza, al fine di garantirne la piena e libera pubblica fruibilità». Per questo, viene chiesto «alle autorità competenti di valutare che il progetto possa preservare Punta del Lliri, all'interno del Parco di Porto Conte, quale Zona di protezione speciale e Sito di interesse comunitario, affinché siano tutelate le peculiarità botaniche, faunistiche, geologiche, paleontologiche e archeologiche, relative anche alla recente memoria storica del territorio. Il Cea .concludono dalla sede dell'associazione - si augura che questo territorio continui a essere fruibile con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi incontaminati, la cui bellezza è il vero punto di forza su cui dare impulso alla promozione turistica ed escursionistica, senza diventare un precedente per la costruzione sulle nostre coste».