«Su Punta Giglio solo falsità e inesattezze»

Si afferma che l’iter burocratico seguito dalla Cooperativa non sarebbe concluso, poiché “molto resta ancora da accertare e valutare da parte degli stessi enti istituzionali preposti alla verifica del progetto”. Il che è decisamente falso, attesa la conclusione dell’iter SUAPE e il rilascio del Provvedimento Unico n.2749 con allegati pareri positivi di tutti gli Enti preposti.

Si entra del tutto impropriamente nel merito di questioni giuridico-amministrative già affrontate con le Amministrazioni preposte che, all'esito, hanno rilasciato parere positivo al fine dell’ottenimento del già citato Provvedimento Unico n.2749.

Si paventano, in maniera del tutto infondata e strumentale, “eventuali future richieste di ampliamenti della struttura ricettiva”. In proposito basta una mera osservazione che chiunque, guidato dal semplice buonsenso, può formulare: in base alle indicazioni progettuali già presenti nel bando dell’Agenzia del Demanio e soggette alla approvazione da parte delle Autorità preposte, non vi è alcuna possibilità di ampliamento dei volumi esistenti salvo che non si voglia rischiare procedimenti amministrativi e/o penali. Pare quasi offensivo per chi scrive e per chi legge evidenziare che la Cooperativa ed i suoi vertici un tale rischio non hanno alcuna intenzione di correre.

Si insinuano maliziosi dubbi sul corretto operato delle Amministrazioni preposte alla valutazione, affermando che “La condotta fognaria e la rete idrica appaiono, a nostro parere, e in tutta evidenza delle infrastrutture vere e proprie in area parco e di massima tutela” mentre in tutte le relazioni è stato evidenziato come la condotta di adduzione idrica sia dedicata unicamente al compendio e non rientri quindi nelle urbanizzazioni a rete. Saranno eventualmente le Amministrazioni chiamate in causa a valutare l portata diffamatoria di tali affermazioni. Per quanto ci riguarda, abbiamo certezza di avere osservato tutte le indicazioni e le prescrizioni impartite dagli organi di controllo.

Si pretende di avere documentazione e lo si fa con estrema malizia (al confine con la malafede), posto che la Cooperativa, tramite i suoi tecnici, in seguito all’incontro del 22.12.2020 ha già fornito ai richiedenti i documenti richiesti, e si menziona una “nuova richiesta di accesso agli atti” ma alla Cooperativa non è mai stata notificata da nessuno alcuna precedente richiesta di questa natura: sarebbe quindi utile rivolgere richiesta di chiarimenti al Comune di Alghero. Commenti ALGHERO - Il legale rappresentante della Cooperativa "", Salvatore Dipietro, società che intende realizzare un moderno centro ricettivo-ricreativo, integrato nel favoloso contesto ambientale rappresentato dell'ex postazione antiaerea di Punta Giglio ad Alghero, un luogo dove poter soggiornare e praticare il cicloturismo, il trekking, la vela e sperimentare varie attività legate alla filiera agroalimentare locale, replica a quelle che chiama «falsità e inesattezze» contenute nelle dichiarazioni delle associazioni ambientaliste e culturali locali . Grig, Lipu, Legambiente, Wwf e "Nel Vivo della Storia", avevano sollevato una serie di dubbi e questioni tecniche sul progetto risultato vincitore del bando "Cammini e Percorsi", iniziativa a rete avviata di concerto tra Mibact, Mit, Anas Spa e Agenzia del Demanio, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed inquadrato nell’ambito del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017–2023, a supporto del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e del Piano Straordinario della Mobilità Turistica. Dubbi fatti propri di recente anche dal direttivo di Sardenya y llibertat Secondo Salvatore Dipietro, l'articolo pubblicato dalcon le dichiarazioni di Maria Antonietta Alivesi, Francesco Guillot, Roberto Barbieri, Carmelo Spada e Rolando Galligani, rappresentanti delle rispettive associazioni, contiene però «numerose inesattezze ed alcune falsità che traggono inevitabilmente in inganno il lettore e, quel che è più grave, gettano un’ombra decisamente negativa sull’operato della Cooperativa». «Un danno - precisa - da un punto di vista reputazionale, ma potenzialmente anche da un punto di vista economico e commerciale, quantificabile nel pregiudizio conseguente alla compromissione degli accordi già stipulati per la esecuzione dei progetti approvati». Di seguito la nota integrale.