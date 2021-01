M.P. 10:06 Porto Torres: presepe bainzino primo in Italia In diretta, sulla pagina Facebook di Terre di Presepi, la giuria del contest nazionale ha ufficializzato la vittoria del presepe in famiglia “E quindi uscimmo a riveder le stelle", promosso dall´Associazione nazionale Città dei Presepi







In diretta, sulla pagina Facebook di Terre di Presepi, la giuria del contest nazionale ha ufficializzato la vittoria del presepe in famiglia “E quindi uscimmo a riveder le stelle", promosso dall'Associazione nazionale Città dei Presepi. Ha raccolto 1.792 like ed emoticons stracciando il primo posto, di fronte a 430 partecipanti che da tutte le regioni d’Italia hanno presentato le loro opere. Un premio, come previsto per i primi dieci presepi classificati, che consentirà ai due artisti di candidare il loro presepe alla mostra “100 presepi in Vaticano”, a Roma, in programma per il Natale 2021.



Un concorso organizzato da Terre di presepi, il comitato di coordinamento promosso da presepisti e parrocchie della Toscana in collaborazione con le diocesi del posto. «Sono doppiamente soddisfatto - ha commentato Nocco – perché questo è un premio che io dedico alla città, come riconoscimento per il suo immenso patrimonio culturale e archeologico che insieme a Gian Piero Fancellu abbiamo voluto richiamare nel nostro presepe, elementi per valorizzare un territorio e regalargli gioia e speranza». All'interno, personaggi con l'abito tradizionale di Porto Torres e la millenaria basilica di San Gavino.