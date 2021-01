video Cor 11:15 Golf a Maria Pia, il presidente benedice Alghero Stefano Arrica, Presidente Delegazione Sardegna della Federazione Italiana Golf, smuove la sonnacchiosa cittadina algherese e rilancia le enormi potenzialità di un grande parco pubblico a Maria Pia. «Volano incredibile per l´economia e il turismo dodici mesi l´anno». L´intervista col presidente regionale Federgolf







«Alghero è la città ideale in Sardegna dove realizzare il parco pubblico da golf». «Tutti si riempiono la bocca di turismo e destagionalizzazione, ma il progetto di Maria Pia garantirebbe uno slancio incredibile all'economia ed al settore alberghiero e residenziale dodici mesi l'anno». Ed ancora: «cosa aspetta la città a realizzare il primo parco pubblico d'Italia ed entrare a far parte delle mete europee più ambite».Parole di Stefano Arrica, presidente regionale Federgolf Sardegna. Nei giorni scorsi ha effettuato insieme al suo staff un sopralluogo nella zona di Maria Pia dove l´associazione Sportiva Alghero Park Country Club ha studiato e ubicato il progetto del primo parco pubblico da golf d'Italia, il Congressional Park Stadium , e non nasconde la sua soddisfazione. Si tratta di un luogo perfetto - sottolinea - il potenziale volano per l'intero sistema golf della Sardegna. Un progetto in grado di abbinare la salvaguardia ambientale, dotare la Riviera del corallo di adeguati spazi dove praticare attività sportiva e ricreativa, rilanciare le ambizioni turistiche del territorio.La Federazione Golf in Sardegna attualmente registra 12 circoli affiliati, ed Alghero col parco pubblico potrebbe rappresentare la punta di diamante: Is Molas Golf Club, 27 buche, Santa Margherita di Pula; Pevero Golf Club, 18 buche, Porto Cervo; Is Arenas Golf & Country Club, 18 buche, Narbolia; Tanka Golf Club, 18 buche, Villasimius; Puntaldia Golf Club, 9 buche, San Teodoro; Cagliari Golf Club, 9 buche, Quartu Sant'Elena; Botanic Golf Sa Cuba, 9 buche, Olbia; La Mora Bianca Golf Club, 6 buche executive, Assemini; Florinas Golf, 6 buche executive, Florinas; Porto San Paolo Golf Club, campo pratica, Olbia; Golf Club Sassari, campo pratica, Sassari; Sini Golf Club, campo pratica, Oristano.