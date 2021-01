Red 14:03 «Zona franca per isole e Comuni montani» La chiede il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda che, con le colleghe Ciaburro, Varchi, Caretta e al senatore De Carlo pressa il Governo formalizzando una proposta di legge







Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI - «Da La Maddalena a Carloforte, comprendendo i Comuni montani, per resistere alla crisi e allo spopolamento, è necessario attuare una politica di defiscalizzazione e gli strumenti più adatti a disposizione sono le Zone franche. Per questo, ho presentato una proposta di legge per attuare le Zone franche urbane alle isole, cosiddette “minori”, e ai Comuni montani».A chiederlo è il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda che, con le colleghe Ciaburro, Varchi, Caretta e al senatore De Carlo (autori di proposte analoghe) pressa il Governo formalizzando una proposta di legge. «In ragione delle caratteristiche naturali delle isole e dei piccoli Comuni montani, l'applicazione di tutte le agevolazioni previste per le Zone franche urbane - afferma Deidda - appare l'unica strada percorribile per rilanciare l'economia del territorio e promuoverne un equilibrato sviluppo e non deve considerarsi un privilegio, ma l'unico rimedio per compensare le difficoltà di un territorio dove i costi di produzione sono molto più alti rispetto al resto d'Italia, a causa dell'assenza di infrastrutture e dell'alto costo dei trasporti e dell'energia».Nella foto: il deputato Salvatore Deidda