Medici non vaccinati: intervengono i Nas



SASSARI - Una guardia medica operante a Sassari si era lamentata di non essere stata convocata per la vaccinazione antiCovid. Da qui, la presentazione di un esposto, che ha fatto scattare le indagini delegate dalla Procura della Repubblica ai militari specializzati del Nas di Sassari.



I militari hanno effettuato un accesso negli uffici del Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Asl sassarese, accertando che il medico era stato regolarmente sottoposto al vaccino due giorni dopo il deposito dell'esposto, come altri cinquantadue colleghi dello stesso servizio di continuità assistenziale del Distretto sanitario sassarese.