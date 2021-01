Cor 20:05 Step e cartelle, la Caria non risponde Rimangono senza risposta i quesiti posti all´assessore alle Finanze del Comune di Alghero in occasione delle brevi segnalazioni in consiglio comunale. Sartore incalza, Caria sempre più nervosa e scocciata



tabù ad Alghero. Un argomento troppo scottante e per certi versi imbarazzante se l'assessore delegata - Giovanna Caria (nella foto) - preferisce glissare sulle puntuali domande piovutegli addosso in occasione dell'ultimo consiglio comunale. Rimangono senza risposta così i circostanziati quesiti posti da Pietro Sartore (Per Alghero) in aula sul delicato fronte tributi.



Il consigliere comunale, in realtà, altro non ha fatto se non chiedere quale fosse l'orientamento dell'Amministrazione sulle numerose cartelle piovute nelle case degli algheresi e riguardanti l'omesso pagamento Tari sui garage, spiegando anche come fosse cambiata la giurisprudenza prevalente [



«Così facendo si va perfino contro lo statuto del contribuente» ha rimarcato Sartore, fortemente dubbioso circa i conteggi effettuati dalla Step, che annovera in cartella interessi e more di dubbia legittimità sulle annualità pregresse. Dalla Caria però soltanto picche: «non mi presto a questo tipo di risposte, quindi mi dispiace ma risposte in questo senso non ne posso dare» ha sentenziato la Caria, contrariata su quella che ha definito «disinformazione» in merito a non meglio specificate notizie apparse sui giornali.



