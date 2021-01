Red 10:33 Arma illegale e truffa: denunce a Dorgali Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Dorgali sono intervenuti in diverse occasioni. Quattro le persone denunciate: tre per reati legati al possesso di armi e una siciliana per truffa on-line



DORGALI – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Dorgali sono intervenuti in diverse occasioni. In un caso, hanno denunciati in stato di libertà un 65enne che aveva trasferito l’arma legalmente detenuta in suo possesso in un luogo diverso da quello consentito, da cui era stata rubata diversi anni fa senza che il proprietario rappresentasse nulla alle Autorità competenti.



Per lo stesso reato, i militari hanno denunciato un 80enne che, dopo essersi trasferito in una provincia diversa abbandonava una sua arma legalmente detenuta nell'abitazione lasciata libera. Diversa la motivazione per la denuncia a un 49enne, che è stato trovato in possesso di un fucile calibro 12 non denunciato.



Infine, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per truffa una 26enne catanese che, dopo aver pubblicato un annuncio on-line per la vendita di un computer, si è fatta accreditare la somma di denaro pattuita dall'ignara vittima senza inviare l’oggetto.