Digitalizzazione: Satta a Villasimius «Azione capillare sul territorio per connettere i Comuni con maggiori difficoltà», sottolinea l´assessore regionale degli Affari generali, che questa mattina ha incontrato gli amministratori comunali







«Questi appuntamenti sono importanti momenti di ascolto per raccogliere le reali esigenze delle Amministrazioni locali, per individuare insieme le azioni e i progetti da sviluppare nei prossimi mesi e per la costruzione partecipata del Piano triennale dell’Innovazione, che stiamo definendo e presto verrà presentato in Giunta regionale. Il Piano regionale, sulla scorta del Piano triennale nazionale – ha aggiunto Satta - rappresenta uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale della Regione, e in particolare della Pubblica amministrazione locale».



Finora, le manifestazioni di interesse per aderire al Polo strategico regionale sono tredici, tra Comuni, enti e agenzie, mentre i Comuni collegati in banda ultralarga sono 178. I prossimi appuntamenti con gli amministratori locali sono previsti a febbraio nel Nuorese, nel Sassarese e in Gallura.



