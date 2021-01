Red 10:37 Coca e marijuana: manette nell´Oristanese Arresti domiciliari per un 41enne e un 26enne di Simaxis, mentre un 25enne dovrà osservare il divieto di dimora. Nei mesi d´indagine, sono stati sequestrati oltre 8chilogrammi di marijuana, piante di cannabis e 130grammi di cocaina, oltre a denaro



ORISTANO - «Passo per una birra». E' una delle frasi in codice che i “clienti” dicevano per telefono per acquistare dosi di cocaina o marijuana nell'Oristanese. Scoperta la situazione, grazie a mesi di indagine, il Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Oristano e la Squadra Mobile della Questura hanno fatto scattare l'operazione “Big money”.



Così, le Forze dell'ordine hanno eseguito tre provvedimenti ristrettivi emessi dal giudice per le indagini preliminari di Oristano. Arresti domiciliari per un 41enne e un 26enne di Simaxis, mentre un 25enne dovrà osservare il divieto di dimora. Nei mesi d'indagine, sono stati sequestrati oltre 8chilogrammi di marijuana, piante di cannabis e 130grammi di cocaina, oltre a denaro.