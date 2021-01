Red 9:59 Morte ai Bastioni, chieste 7 condanne Il pubblico ministero, Mario Leo, ha chiesto al giudice del Tribunale di Sassari, Mauro Pusceddu, le condanne per le sette persone per la morte, avvenuta nel marzo 2014, dell´allora 71enne algherese Domenico Nurra, precipitato dai Bastioni della passeggiata a causa del cedimento di una balaustra







Un volo di circa 6metri, nella zona tra la Torre di Sulis e la Torre dei Cani, davanti alle persone che, incredule, erano con lui. Un incidente che colpì molto la comunità algherese, vista la dinamica e visto che lo sfortunato Domenico era il perno di una famiglia nota e ben voluta in città.



Per il pm, i sette imputati, indagati dal 2016 Alghero In House. A fine febbraio, la parola passerà alla difesa di Luigi Altea (assistito dai legali Sebastiano Chironi e Franco Luigi Satta), Guido Calzia (difeso da Edoardo Morette), Antonio Maria Era (da Sara Migliore), Antonio Ferro (Antonello Pais), Gennaro Monte (Danilo Mattana), Gian Marco Saba e Giovannni Spanedda (Nicola Satta).



Foto d'archivio ALGHERO – Il pubblico ministero Mario Leo non fa sconti a nessuno. Giovedì mattina, davanti al giudice del Tribunale di Sassari Mauro Pusceddu, ha avanzato la richiesta di condanna per le sette persone a processo per la morte, avvenuta nel marzo 2014, dell'allora 71enne algherese Domenico Nurra, precipitato dai Bastioni della passeggiata a causa del cedimento di una balaustra [LEGGI] Un volo di circa 6metri, nella zona tra la Torre di Sulis e la Torre dei Cani, davanti alle persone che, incredule, erano con lui. Un incidente che colpì molto la comunità algherese, vista la dinamica e visto che lo sfortunato Domenico era il perno di una famiglia nota e ben voluta in città.Per il, i sette imputati, indagati dal 2016 [LEGGI] e rinviati a giudizio due anni dopo [LEGGI] con diverse responsabilità, non avrebbero verificato la reale manutenzione e sicurezza delle balaustre, curata dalla. A fine febbraio, la parola passerà alla difesa di Luigi Altea (assistito dai legali Sebastiano Chironi e Franco Luigi Satta), Guido Calzia (difeso da Edoardo Morette), Antonio Maria Era (da Sara Migliore), Antonio Ferro (Antonello Pais), Gennaro Monte (Danilo Mattana), Gian Marco Saba e Giovannni Spanedda (Nicola Satta).Foto d'archivio