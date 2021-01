Red 12:00 Cagliari: arrestato pusher minorenne I finanzieri del Comando provinciale hanno trovato nella casa del giovanissimo sessanta dosi di marijuana (per un totale di 202grammi) e sei dosi di cocaina (30grammi in tutto), oltre che di materiale per il confezionamento. Nel corso della perquisizione, sono state rinvenute anche una chiave e le due targhe di un’autovettura, poi risultate oggetto di furto



CGLIARI - Una pattuglia di Baschi verdi del Comando provinciale di Cagliari, durante un servizio di perlustrazione nel quartiere di Sant'Elia, all’altezza di Piazza Lao Silesu, ha notato il “classico” movimento di persone legato ad un’attività di spaccio: atteggiamento circospetto e guardingo, rapido ingresso in un palazzo e conseguente allontanamento veloce cercando di non dare nell’occhio. Vista la situazione, i finanzieri sono intervenuti entrando nell’appartamento del presunto spacciatore.



Quest’ultimo, un ragazzo minorenne, è stato trovato in possesso di sessanta dosi di marijuana (per un totale di 202grammi), sei dosi di cocaina (30grammi in tutto), e di materiale per il confezionamento. Nel corso della perquisizione, sono state rinvenute anche una chiave e le due targhe di un’autovettura, poi risultate oggetto di furto. Il responsabile, su disposizione del magistrato di turno nel la locale Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni, è stato accompagnato all’Istituto penitenziario minorile di Quartucciu e denunciato per i reati di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di ricettazione.