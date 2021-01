Red 13:48 Buoni spesa, elenchi a Sassari Entro sabato 6 febbraio, i beneficiari riceveranno un sms sul numero di telefono indicato nell’istanza, da parte della Day Ristoservice, società affidataria del servizio







Nella comunicazione, sarà indicato l’importo dei buoni spesa assegnati al nucleo familiare e accreditati nella tessera sanitaria del richiedente. I buoni spesa potranno essere utilizzati entro lunedì 15 marzo per l’acquisto di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità da effettuarsi negli esercizi commerciali del territorio comunale convenzionati. Commenti SASSARI – Il Comune di Sassari ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale gli elenchi delle domande ammesse, escluse e sospese per accedere ai buoni spesa. Entro sabato 6 febbraio, i beneficiari riceveranno un sms sul numero di telefono indicato nell’istanza, da parte della Day Ristoservice, società affidataria del servizio.Nella comunicazione, sarà indicato l’importo dei buoni spesa assegnati al nucleo familiare e accreditati nella tessera sanitaria del richiedente. I buoni spesa potranno essere utilizzati entro lunedì 15 marzo per l’acquisto di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità da effettuarsi negli esercizi commerciali del territorio comunale convenzionati.