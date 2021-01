Red 13:01 Da lunedì, servizio Ctm per le scuole Dal lunedì primo febbraio, l´azienda di trasporti cagliaritana amplia la fascia dell’ora di punta in modo che ci siano più mezzi e frequenze più elevate dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15.30, per venire incontro alle esigenze degli studenti







CAGLIARI - Da lunedì 1 febbraio, il Ctm amplia la fascia dell'ora di punta in modo che ci siano più mezzi e frequenze più elevate dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15.30, per venire incontro alle esigenze degli studenti che avranno gli orari di ingresso e uscita posticipati e per favorire una migliore distribuzione sui mezzi, evitando assembramenti. Ctm metterà a disposizione più autobus su tutti gli otto Comuni serviti, arrivando fino a 211 mezzi con sessanta corse in più al giorno, in particolare sulle linee 1, 6, 8, 9, 15, 19, 29, Qsa e Qsb.I plessi scolastici di Pitz'e Serra, "Cesare Cabras", "Peretti", Agrario di Elmas e Alberghiero di Monserrato avranno un servizio dedicato ed esclusivo. Per tutti gli altri istituti, saranno programmati più autobus e una maggiore frequenza. Inoltre, in Piazza Matteotti saranno presenti alcuni mezzi di riserva pronti ad inserirsi nel servizio in caso di necessità.