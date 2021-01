A.B. 22:04 La Torres sfiora l’impresa ad Arezzo Le rossoblu trovano un punto in casa della capolista del girone C del campionato nazionale di serie C di calcio femminile. All´autorete della toscana Teci al 37’, ha rimediato al 73’ la compagna di squadra Orlandi







PRIMO TEMPO. La gara è abbastanza bloccata, le due squadre si rispettano, il terreno di gioco non è un granchè e le palle gol latitano. La Torres non ha timori reverenziali, nonostante i “numeri” delle padrone di casa in un avvio di torneo dominato. Al 37’, arriva il vantaggio delle sassaresi: punizione tagliata di Redolfi, Valgimigli respinge male e colpisce Teci, protagonista sfortunata del momentaneo 0-1. La reazione delle padrone di casa è tutta in un paio di corner che non spaventano le rossoblu, oggi in completa tenuta bianca.



SECONDO TEMPO. Le deu compagini tornano in campo riproponendo le stesse ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. La Torres controlla nella parte iniziale. Dopo un quarto d’ora, l’Arezzo prova ad accelerare, facendolo però con poco raziocinio. Per riequilibrare il punteggio ci vuole una grande giocata di una singola. Al 73’, Orlandi elude il raddoppio di marcatura e calcia forte sotto la traversa, Ruotolo è battuta e la parità è ripristinata. Nel finale di partita, un paio di potenziali palle gol da ambo le parti certificano l’1-1 del triplice fischio, risultato sostanzialmente giusto per quanto visto sul terreno di gioco.



AREZZO-TORRES 1-1:

AREZZO: Valdimigli, Teci, Cosi, Avendato, Zelli, Verdi, Tuteri, Orlandi, Razzolini, Ceccarelli, Lulli. Allenatore Luca Bonci.

TORRES: Ruotolo, Ladu, Iliycheva, Congia, Redolfi, Blasoni, Lombardo, Borg, Bassano (Kapareli), Gomes (Russu), Marenic. Allenatore Salvatore Arca.

