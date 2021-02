Red 10:01 Via Vittorio Emanuele chiusa la traffico Il tratto di strada tra le vie Cravellet e Sebastiano Satta sarà chiuso al traffico veicolare domani e mercoledì, dalle 7 alle 18 (o comune fino alla conclusione dei lavori previsti), per la realizzazione e l´allaccio di una condotta idrica a uno stabile in via di realizzazione



Commenti ALGHERO – Domani, martedì 2, e mercoledì 3 febbraio, Via Vittorio Emanuele sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra le vie Cravellet e Sebastiano Satta. La chiusura avverrà dalle 7 alla 18, e comunque fino alla conclusione dei lavori previsti, cioè quelli della realizzazione e allaccio di una condotta idrica a uno stabile in via di realizzazione. Per la durata dell’intervento, il traffico veicolare su Via Vittorio Emanuele verrà deviato su Via Cravellet in arrivo e in Via Sebastiano Satta in uscita.