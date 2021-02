Red 11:16 Sospetta meningite sulla nave da crociera Nella notte tra domenica e lunedì, la motovedetta Cp2091 della Guardia costiera di Arbatax è intervenuta per sbarcare un marittimo romeno operante su una nave da crociera, che ha lamentato sintomi riconducibili alla meningite



ARBATAX – Nella notte tra domenica e lunedì, la motovedetta Cp2091 della Guardia costiera di Arbatax è intervenuta per sbarcare un marittimo romeno operante su una nave da crociera, che ha lamentato sintomi riconducibili alla meningite. La nave stava navigando a circa 1,5miglia a est del porto ogliastrino, quando ha richiesto l'evacuazione del marittimo alla Sala Operativa della Guardia costiera. Pronto l'intervento dei militari che, appena rientrati in porto, hanno affidato il romeno al personale medico del 118, che lo hanno accompagnato all'Ospedale Civile “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei.