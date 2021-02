Red 13:42 Erogazione acqua: disagi a Sassari Il Circolo tematico “Enrico Berlinguer” del Partito democratico di Sassari interviene sul nuovo stop all´erogazione dell´acqua annunciato dall´Enas per domani: «Si mettano in campo soluzioni per limitare i disagi»







Questo, perchè l'Enas dovrà eseguire un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto “Coghinas 2”, che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. «L’impianto di potabilizzazione di Monte Agnese riceverà acqua dall’invaso Cuga - precisa l'Ente - quindi Alghero non subirà ripercussioni». Mentre, per far fronte a questa nuovo intervent, Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione, tenendo conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari, che comporterà la mancata erogazione dell’acqua nei Comuni di Sassari, Porto Torres e Castelsardo. Per quanto riguarda Sassari, l’interruzione del servizio coinvolgerà per diverse ore, martedì 2 e mercoledì 3 febbraio, varie zone della città.



