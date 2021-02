Red 7:09 Insularità: sì unanime dall´Aula In seduta statutaria, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge nazionale sull’insularità. Unanimità anche sulla risoluzione n.3 e il documento n.11 della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, e per l’ordine del giorno sull’istituzione di una macroregione del Mediterraneo occidentale







A illustrare i documenti prodotti dalla Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, il consigliere Michele Cossa, che ha ricordato com, nonostante il lavoro della Commissione sia stato condizionato dalla pandemia soprattutto per quanto riguarda l’attivazione di una rete di rapporti istituzionali anche a livello europeo, ha preparato un documento di circa 400 pagine nel quale, fra l’altro, una ricerca dell’istituto “Bruno Leoni” ha quantificato per la prima volta il deficit (mediamente 5.700euro annuo pro capite, rispetto a un sardo pro capite di 21.000euro nel 2020, e di una cifra media complessiva di oltre 9miliardi di euro l’anno) dovuto all’insularità e all’incidenza delle tensioni esogene sul sistema regionale. «La nostra realtà - ha proseguito il presidente della Commissione - è quella di una base di partenza molto squilibrata, e da qui viene introdotto l’obbligo per lo Stato (attraverso un negoziato) di stanziare le risorse necessarie per colmare tale handicap, a partire dalla prossima legge finanziaria e, per il futuro, con la modifica della legge 42/2000. Inoltre, secondo obiettivo della Commissione, è quello di costituire la macro-Regione del Mediterraneo occidentale collocandola all’interno di una strategia europea già esistente, finalizzata alla soluzione di problemi comuni delle aree interessate. Infine - ha concluso - la Commissione intende modificare con una risoluzione, e con il supporto del Governo, la normativa europea sugli aiuti di Stato per differenziare questi interventi se destinati alle regioni insulari in ritardo di sviluppo». In chiusura, Cossa ha ringraziato tutti i componenti della commissione e la struttura del Consiglio, e lo scomparso Roberto Frongia che è stato uno dei più attivi sostenitori dell’iniziativa, come presidente del Comitato per l’insularità. I tre punti, sono stati votati unanimemente.



«Un segnale importante di unità da cui si deve partire per raggiungere uno degli obiettivi essenziali per il futuro della nostra Isola». Per il presidente del Consiglio regionale Michele Pais l'approvazione all'unanimità della proposta di legge nazionale sull'insularità è un passo decisivo. «Ancora una volta – ha detto il presidente della massima assise sarda – l'Aula, con il suo voto unanime, ha espresso una volontà chiara, decisa e unitaria. Si tratta di un altro tassello per il riconoscimento di un principio che tutti i sardi aspettano».