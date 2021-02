Red 10:06 Doppio appuntamento con l´Ute Alghero Proseguono le attività dell´Università per le tre età di Alghero. Giovedì, lo psicologo Gian Luigi Pirovano parlerà della “Psicologia del profondo: Le leggi fondamentali”, mentre martedì 9, la docente Alessandra Casu porterà i presenti (in modalità Dad) a “Conoscere il territorio: Focus sulla Sardegna”







Nella foto: la docente Alessandra Casu Commenti ALGHERO - Doppio appuntamento con l'Ute Alghero. Proseguono le attività dell'Università per le tre età di Alghero, dalla sede di Via Foscolo 54, con la modalità Didattica a distanza.Giovedì 4 febbraio, lo psicologo e psicoterapeuta Gian Luigi Pirovano parlerà della “Psicologia del profondo: Le leggi fondamentali”. Martedì 9, invece, il professore associato del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell'Università degli studi di Sassari Alessandra Casu porterà i partecipanti a “Conoscere il territorio: Focus sulla Sardegna”. I due incontri sono entrambi in programma ale 16.30.Nella foto: la docente Alessandra Casu