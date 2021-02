Red 12:26 Cagliari: maxi-rogo nella notte Attorno alle 3, una squadra di pronto intervento del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha domato un incendio di tre autovetture parcheggiate in Via Monte Sabotino. Altri sette in mezzi danneggiati dal rogo



CAGLIARI – Attorno alle 3 di oggi (martedì), una squadra di pronto intervento del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari ha domato un incendio di tre autovetture parcheggiate in Via Monte Sabotino. Gli operatori hanno messo in sicurezza l'area e spento le fiamme che, per il forte calore, hanno danneggiato altre sette auto. Successivamente, sono stati avviati i rilievi del caso per stabilire le cause del rogo.