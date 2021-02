Novità tra i banchi del Consiglio regionale

7:09 Insularità: sì unanime dall´Aula In seduta statutaria, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge nazionale sull’insularità. Unanimità anche sulla risoluzione n.3 e il documento n.11 della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, e per l’ordine del giorno sull’istituzione di una macroregione del Mediterraneo occidentale