A spasso per Nuoro col coprifuoco: sanzioni Otto le sanzioni amministrative comminate dai militari della Compagnia di Nuoro per la violazione delle norme per fronteggiare e combattere la diffusione del Covid-19



NUORO - I Carabinieri della Compagnia di Nuoro, impegnati nei servizi per l'osservanza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno contestato a 8 persone, tutte originarie del capoluogo, la sanzione relativa al divieto di circolare dalle ore 22.00 alle 05.00. I soggetti, alcuni a piedi e altri in auto, sono stati sorpresi mentre, senza giustificato motivo, si trovavano fuori dal loro domicilio.