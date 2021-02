Red 20:06 Droga e armi: due ventenni in manette A Girasole, gli agenti della Volante del Commissariato di Lanusei hanno arrestato due ventenni con l’accusa di detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio



LANUSEI - Ieri sera (martedì), in località Girasole, gli agenti della Volante del Commissariato di Lanusei hanno fermato due ventenni, già noti alle Forze dell'ordine. Dalla perquisizione personale e veicolare sono risultati in possesso di marijuana e hashish.



Inoltre, nella carrozzeria dell'autovettura, è stata trovata una pistola scacciacani modificata, in modo da renderla un'arma destinata all'offesa. A quel punto, le attività di ricerca sono state estese anche alle rispettive abitazioni, dove sono stati rinvenuti 126grammi di marijuana, 80grammi di hashish, un bilancino di precisione e banconote di piccolo taglio.



Il tutto è stato posto sotto sequestro. Ultimate le formalità di rito, i due ventenni sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.