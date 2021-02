Red 7:04 UniCa: il 4 marzo inaugura l´Anno accademico Proseguono le celebrazioni per i 400 anni dell´università degli studi di Cagliari. Fissata per giovedì 4 marzo la cerimonia di inaugurazione dell´Anno accademico, slittata nel novembre 2020, e che, per la prima volta, si terrà interamente on-line







Commenti CAGLIARI - E' stato ed è tuttora un lavoro di squadra, quello che consente di organizzare le celebrazioni per i 400 anni dell'Università degli studi di Cagliari. Più forte della pandemia e nonostante le limitazioni, imposte a tutti, per prevenire il rischio del contagio da coronavirus. I 400 anni dell'Ateneo colorano la città di Cagliari: in queste settimane, si è completato il posizionamento degli stendardi decorativi sulle facciate dei principali edifici dell'Ateneo in linea con il messaggio di comunicazione che l'Università cagliaritana ha deciso di utilizzare per festeggiare, insieme al territorio, il traguardo raggiunto: "uniti nel sapere da 400 anni". "Ricerca. Conoscenza. Territorio", "Società. Innovazione. Competenza", "Cultura. Storia. Crescita", e "Scoperta. Studio. Passione" sono le combinazioni di parole scelte per raccontare questi secoli di storia dell'Ateneo. Il logo dei 400 anni colorerà in diverse occasioni la Torre dell'Elefante e le strade di Cagliari e di Monserrato.L'idea creativa della campagna promozionale è in continuità con il marchio celebrativo dei 400 anni, ideato e realizzato da Stefano Asili; il concept, a cura dell'agenzia "Addv", è un chiaro invito a celebrare un anniversario che riguarda tutte e tutti, che conferma il grande senso di appartenenza di tutto il personale universitario e che trova nelle studentesse e negli studenti, nei loro sogni, nei loro progetti, l'importanza che riveste l'Università nella società e nella vita di ciascuno di noi. Il programma completo degli eventi di celebrazione è on-line, consultabile sul sito internet dell'UniCa. Intanto, si è appena concluso con grande successo e partecipazione il calendario degli eventi organizzati dalla Facoltà di Studi umanistici e prenderà avvio questo mese quello organizzato dalla Facoltà di Medicina e chirurgia a cui faranno seguito i programmi delle iniziative promosse dalle altre Facoltà (in ordine temporale: Scienze, Scienze economiche giuridiche e politiche, Ingegneria e architettura, Biologia e farmacia).Mentre il Palazzo Belgrano ospita al piano terra la mostra dedicata alla storia dell'Università, visitabile negli orari di apertura dello stabile, il portale dell'Ateneo presenta "400: una storia UniCa", la piattaforma multimediale coordinata da Giampaolo Salice che racconta, con varie sottosezioni, i quattro secoli di vita dell'Ateneo, con un grande spazio dedicato ai protagonisti e a tante curiosità sull'Ateneo raccolte anche nel volume "L'Università e i suoi rettori" pubblicato da "Ilisso" e presentato il 15 ottobre 2020 all'interno del programma delle celebrazioni. Numerosi video spot e video documentari sono presenti sui principali social network e sul portale dell'Ateneo. Un lavoro di squadra reso possibile dal coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto del rettore. Il programma degli eventi durerà un anno, ma uno degli appuntamenti più attesi è sicuramente la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020/2021, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, inizialmente prevista a novembre 2020 e posticipata a giovedì 4 marzo, che, per la prima volta, si terrà interamente on-line.