A Porto Torres si cerca un motorista

Commenti PORTO TORRES - La motopesca “Polaris uno” ha presentato una richiesta di “verifica disponibilità marittimi” per l'imbarco di un motorista abilitato. Gli interessati, iscritti nel registro dei pescatori marittimi, dovranno presentarsi nella Capitaneria di porto di Porto Torres martedì 9 febbraio, dalle 9 alle 11, muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità.