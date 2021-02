Cor 9:06 Sardegna gialla da lunedì 8 febbraio La Sardegna tornerà zona gialla da lunedì, allo scadere dell’ordinanza vigente. Sulla base dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia, oggi non sarebbero previste nuove ordinanze del ministro della Salute



gialla. Con lattesa "promozione" i sardi potranno di nuovo spostarsi da un comune all’altro senza limitazioni. Rimane il vincolo del coprifuoco, ovvero uscite limitate dalle 22 alle 5 della mattina. Fuori dalla Sardegna si può andare per motivi di lavoro, salute o ragioni di necessità.



Novità anche per bar e ristoranti. I tavolini possono tornare a occupare strade e marciapiedi. Da lunedì 8 i bar, le gelaterie e i ristoranti possono di nuovo accogliere i clienti, nel rispetto delle regole anti-Covid sull’uso delle mascherine, della distanza e della igienizzazione delle mani. La chiusura delle attività resta fissata alle 18, fino alle 22 però i locali possono restare aperti per l’asporto.



Riaprono i mesi ma nessuna nuova concessione invece per il settore dello spettacolo: teatri e cinema rimarranno chiusi. Per evitare assembramenti sono vietate anche le attività all’aperto. Chiunque voglia praticare attività fisica potrà invece farlo individualmente, senza limitazioni, in tutta la Sardegna, nel rispetto delle regole di distanziamento: restano chiuse le palestre private. Commenti CAGLIARI - Trascorse le due settimane, come da prassi, la Sardegna dalla giornata di lunedì 8 febbraio ritornerà. Con lattesa "promozione" i sardi potranno di nuovo spostarsi da un comune all’altro senza limitazioni. Rimane il vincolo del coprifuoco, ovvero uscite limitate dalle 22 alle 5 della mattina. Fuori dalla Sardegna si può andare per motivi di lavoro, salute o ragioni di necessità.Novità anche per bar e ristoranti. I tavolini possono tornare a occupare strade e marciapiedi. Da lunedì 8 i bar, le gelaterie e i ristoranti possono di nuovo accogliere i clienti, nel rispetto delle regole anti-Covid sull’uso delle mascherine, della distanza e della igienizzazione delle mani. La chiusura delle attività resta fissata alle 18, fino alle 22 però i locali possono restare aperti per l’asporto.Riaprono i mesi ma nessuna nuova concessione invece per il settore dello spettacolo: teatri e cinema rimarranno chiusi. Per evitare assembramenti sono vietate anche le attività all’aperto. Chiunque voglia praticare attività fisica potrà invece farlo individualmente, senza limitazioni, in tutta la Sardegna, nel rispetto delle regole di distanziamento: restano chiuse le palestre private.