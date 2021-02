Red 19:08 Digitalizzazione: Satta a Dualchi «Bisogna ascoltare gli amministratori locali per conoscere le reali esigenze» è la mission dell´assessore regionale degli Affari generali, che dopo Villaspeciosa, Illorai e Villasimius, prosegue il suo viaggio tra le Amministrazioni dell´Isola







«Stiamo svolgendo un'intensa attività per gestire un delicato lavoro di coordinamento tra i soggetti pubblici e privati che hanno un ruolo attivo nello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di connettività. Ora - ha aggiunto l'esponente della Giunta Solinas - la banda ultralarga in fibra ottica a 100mbps è attiva anche a Dualchi, compiendo un ulteriore passo verso la digitalizzazione dell’intero territorio, che ci consentirà di erogare, a tutte le comunità isolane, i servizi previsti nella carta dei servizi del Polo strategico regionale». Attualmente, Comuni, enti e agenzie che hanno aderito al Polo strategico regionale sono sedici, mentre i Comuni collegati in banda ultralarga sono 191.



