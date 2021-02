A.B. 20:11 Tris vincente per la Torres Due gol di Adriana Gomes e uno di Jelena Marenic regalano i tre punti alle rossoblu nel match disputato al “Peppino Sau” di Usini contro il Filecchio e valido per la settima giornata del girone C del campionato di serie C di calcio femminile







PRIMO TEMPO. La Torres inizia bene e capitalizza la buona partenza al 10’, quando la punizione tagliata di Redolfi trova la deviazione aerea di Gomes per l’1-0. Il Filecchio non punge e la Torres colleziona un’altra palla gol con il destro strozzato dell’autrice del gol che ha sbloccato il risultato. Al 36’ arrivano, in rapida successione, i due episodi che decidono la gara: punizione dalla trequarti per le ospiti, Ruotolo devia sul palo, Congia salva sulla linea e sulla ripartenza Marchetti travolge Gomes alle porte dell’area di rigore. Le toscane restano in dieci e sono costrette a rinunciare a Gabas. Nel finale di frazione, la Torres sfiora il 2-0 con Bassano, ma le due squadre rientrano negli spogliatoi con un solo gol di differenza.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo le stesse ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco. Doppio cambio ospite al 50', con Paoli e Cotrer per Caucci e manganiello. Sassaresi in controllo: il Filecchio non riesce a rendersi pericoloso sulle palle inattive capitategli e la squadra di Arca, quando scocca l'ora di gioco, trova il raddoppio con Marenic, servita da un’indiavolata Gomes. Al 66', terzo cambio ospite, con Di Lupo per Cirillo. La gara è indirizzata e, al 72', ci pensa ancora l’ex Benfica a chiuderla definitivamente imbeccata da Ladu, firmando il 3-0 dopo essersi infilata tra le centrali in maglia viola. Cambi sassaresi nell'ultimo quarto di gioco, con Kaparelli per Marenic (al 76'), Iliycheva per Borg (quattro minuti dopo), Peddio e Russu per Lombardo e Bassano (al minuto 85). Le rossoblu gestiscono il finale e portano a casa tre punti fondamentali per il proseguo del torneo.



TORRES-FILECCHIO 3-0:

TORRES: Ruotolo, Ladu, Zampa, Congia, Redolfi, Borg (35’st Iliycheva), Blasoni, Lombardo (40’st Peddio), Bassano (40’st Russu), Gomes, Marenic (31’st Kapareli). Allenatore Salvatore Arca.

FILECCHIO: Marchetti, Cirillo (21’st Di Lupo), Tognarelli, Lehmann, Gargan, Caucci (5’st Paoli), Moni, Bengasi, Manganiello (5’st Cotrer), Fenilli, Gabas. Allenatore Francesco Passini.

RETI: 10' Gomes, 15'st Marenic, 27'st Gomes.



Nella foto: Adriana Gomes e Jelena Marenic, autrici delle reti sassaresi Commenti SASSARI - La Sassari Torres batte il Filecchio nel big match della settima giornata del girone C del campionato di serie C di calcio femminile. 3-0 il risultato finale al termine dei 90' andati in scena sul sintetico del “Peppino Sau” di Usini. Con questi 3punti, la formazione sarda sale a quota dieci in classifica e ritrova una vittoria che mancava, sul campo, dalla sfida interna contro la Jesina. Il Filecchio, dal canto suo, va incontro alla seconda sconfitta consecutiva, dopo quella incassata nell’ultimo turno contro il Bologna.La Torres inizia bene e capitalizza la buona partenza al 10’, quando la punizione tagliata di Redolfi trova la deviazione aerea di Gomes per l’1-0. Il Filecchio non punge e la Torres colleziona un’altra palla gol con il destro strozzato dell’autrice del gol che ha sbloccato il risultato. Al 36’ arrivano, in rapida successione, i due episodi che decidono la gara: punizione dalla trequarti per le ospiti, Ruotolo devia sul palo, Congia salva sulla linea e sulla ripartenza Marchetti travolge Gomes alle porte dell’area di rigore. Le toscane restano in dieci e sono costrette a rinunciare a Gabas. Nel finale di frazione, la Torres sfiora il 2-0 con Bassano, ma le due squadre rientrano negli spogliatoi con un solo gol di differenza.Le due squadre tornano in campo riproponendo le stesse ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco. Doppio cambio ospite al 50', con Paoli e Cotrer per Caucci e manganiello. Sassaresi in controllo: il Filecchio non riesce a rendersi pericoloso sulle palle inattive capitategli e la squadra di Arca, quando scocca l'ora di gioco, trova il raddoppio con Marenic, servita da un’indiavolata Gomes. Al 66', terzo cambio ospite, con Di Lupo per Cirillo. La gara è indirizzata e, al 72', ci pensa ancora l’ex Benfica a chiuderla definitivamente imbeccata da Ladu, firmando il 3-0 dopo essersi infilata tra le centrali in maglia viola. Cambi sassaresi nell'ultimo quarto di gioco, con Kaparelli per Marenic (al 76'), Iliycheva per Borg (quattro minuti dopo), Peddio e Russu per Lombardo e Bassano (al minuto 85). Le rossoblu gestiscono il finale e portano a casa tre punti fondamentali per il proseguo del torneo.TORRES: Ruotolo, Ladu, Zampa, Congia, Redolfi, Borg (35’st Iliycheva), Blasoni, Lombardo (40’st Peddio), Bassano (40’st Russu), Gomes, Marenic (31’st Kapareli). Allenatore Salvatore Arca.FILECCHIO: Marchetti, Cirillo (21’st Di Lupo), Tognarelli, Lehmann, Gargan, Caucci (5’st Paoli), Moni, Bengasi, Manganiello (5’st Cotrer), Fenilli, Gabas. Allenatore Francesco Passini.RETI: 10' Gomes, 15'st Marenic, 27'st Gomes.Nella foto: Adriana Gomes e Jelena Marenic, autrici delle reti sassaresi