SERA GRIGIA



Mi duole in petto la bellezza; mi dolgono le luci

nel pomeriggio arrugginito; mi duole

questo colore sulla nube – viola plumbeo

viola repellente; il mezzo anello della luna

che brilla appena – mi duole. Passò un battello.

Una barca; i remi; gli innamorati; il tempo.

I ragazzi di ieri sono invecchiati. Non tornerai indietro.

Serata grigia, luna sottile, - mi fa male il tempo.



_ Ghiannis Ritsos _

_ Ghiannis Ritsos _

poeta greco contemporaneo (1909-1990)