Giornata del ricordo a Porto Torres

Verranno quindi discusse le interrogazioni sulla “Possibile fusione Società in House Multiservizi con la Società Multiss della Provincia di Sassari” e sulla “Richiesta Campagna screening studenti” (firmate dal consigliere Cermelli) e la mozione su “Comune di Porto Torres Plastic free (Comune liberato dalla plastica usa e getta)” (portata in Consiglio dal consigliere Cabitta). SI concluderà la seduta con l'interpellanza “Grave carenza di organico negli uffici del Comune di Porto Torres e, in particolare negli uffici strategici” (proposta dal consigliere Spanu). Commenti PORTO TORRES - Il Consiglio comunale di Porto Torres si riunirà domani, mercoledì 10 febbraio, alle 15.30. All'inizio della seduta, verrà celebrata la “Giornata del ricordo”, ricorrenza nazionale che cade il 10 febbraio, in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata.Poi, spazio ai sei punti all'Ordine del giorno, che verrà aperto con l'approvazione del Regolamento contenente le disposizioni per la gestione dell’inventario mobiliare e immobiliare comunale. Spazio poi all'interpellanza su “Applicazione del Regolamento per la monetizzazione delle aree di parcheggio pubblico”, presentata dal consigliere Bassu.Verranno quindi discusse le interrogazioni sulla “Possibile fusione Società in House Multiservizi con la Società Multiss della Provincia di Sassari” e sulla “Richiesta Campagna screening studenti” (firmate dal consigliere Cermelli) e la mozione su “Comune di Porto Torres Plastic free (Comune liberato dalla plastica usa e getta)” (portata in Consiglio dal consigliere Cabitta). SI concluderà la seduta con l'interpellanza “Grave carenza di organico negli uffici del Comune di Porto Torres e, in particolare negli uffici strategici” (proposta dal consigliere Spanu).