Red 20:17 Scuole di specializzazione: domande a Cagliari Pubblicato il bando per la partecipazione a nuove Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica dell´Università degli studi di Cagliari. Domande a partire dalle 13 di domani a giovedì 18 febbraio







Queste le scuole attivate: Fisica medica, Farmacologia e Tossicologia clinica, Genetica medica, Microbiologia e Virologia, Patologia clinica e Biochimica clinica, Scienza dell'alimentazione, Chirurgia orale, Odontoiatria Pediatrica, Ortognatodonzia. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione i candidati in possesso dei titoli riportati nelle tabelle del bando.



I requisiti di ammissione devono essere posseduti entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Possono partecipare “con riserva” al concorso di ammissione i candidati che, alla data di scadenza delle domande di ammissione al concorso non abbiano conseguito l’abilitazione professionale, purché la stessa sia conseguita entro la data di inizio dell’attività didattica. Ulteriori informazioni sul portale dell’Ateneo cagliaritano. Commenti CAGLIARI - E' stato pubblicato il bando di selezione per la partecipazione a nove Scuole di specializzazione in area sanitaria non medica dell’Università degli studi di Cagliari. Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura on-line, disponibile nella sezione servizi on-line del sito internet dell’Università, dalle ore 13 di domani, mercoledì 10, a giovedì 18 febbraio.Queste le scuole attivate: Fisica medica, Farmacologia e Tossicologia clinica, Genetica medica, Microbiologia e Virologia, Patologia clinica e Biochimica clinica, Scienza dell'alimentazione, Chirurgia orale, Odontoiatria Pediatrica, Ortognatodonzia. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione i candidati in possesso dei titoli riportati nelle tabelle del bando.I requisiti di ammissione devono essere posseduti entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Possono partecipare “con riserva” al concorso di ammissione i candidati che, alla data di scadenza delle domande di ammissione al concorso non abbiano conseguito l’abilitazione professionale, purché la stessa sia conseguita entro la data di inizio dell’attività didattica. Ulteriori informazioni sul portale dell’Ateneo cagliaritano.