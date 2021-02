Antonio Burruni 11:36 Marta Schirru: «Niente può fermare la musica» La giovane cantante di Senorbì, artisticamente a “riposo forzato” come tutto il settore, non si da per vinta e affida a delle dirette Facebook la sua arte e la sua simpatia: «Con canzoni e indovinelli cerco di entrare nelle case dei miei corregionali per portare un paio d´ore di allegria»







Dalle sue pagine “Facebook”, organizza alcune dirette (solitamente nel fine settimane) dove propone le sue canzoni (quelle che, nelle serate “normali” ha presentato suoi palchi di tutta la Sardegna). E, tra una canzone e l'altra, si gioca. Indovinelli per chi sta a casa e può conquistare un pezzo del suo merchandising (matite, portachiavi, penne, tazze e tanto altro).



Marta ha “rispolverato” anche lo storico “gioco dei fagioli”, in pieno “RaffaellaCarràStyle”, per vincere un pezzo d'artigianato creato dalle sue mani. Si, perchè Schirru non è solo una cantante, ma un'artista a tutto tondo. Tutto questo, in attesa che ricomincino e le feste in piazza, per tornare a cantare tra la gente, aspettando il nuovo cd.



