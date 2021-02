Red 14:12 Lavoro a Nuoro: avviso del Comune Pubblicato un Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di idonei collocati in graduatorie vigenti per la copertura di diversi posti dei profili professionali a tempo indeterminato o determinato, con scadenza lunedì 15 febbraio







Per quanto riguarda il tempo pieno e indeterminato, si cercano un istruttore direttivo informatico (categoria D); sette agenti di Polizia locale (categoria C), con un posto riservato ai militari; un istruttore tecnico (cat. C), tre istruttori direttivi amministrativi contabili (cat. D) e un istruttore direttivo avvocato (cat. D). Per quanto riguarda il tempo pieno e determinato, invece, si cercano dieci istruttori amministrativi contabili (cat. C) e un istruttore direttivo amministrativo contabile (cat. D).



Questo, con l’utilizzo di graduatorie, in corso di validità secondo le norme vigenti, approvate da altre Pubbliche amministrazioni, dopo l’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato in profili professionali analoghi o equivalenti a quelli che si intendono ricoprire. Per tutti i dettagli, gli interessati possono consultare l'avviso integrale sul sito internet istituzionale del Comune di Nuoro. Commenti NUORO – Il Comune di Nuoro ha pubblicato l'avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di idonei collocati in graduatorie vigenti per la copertura di diversi posti dei profili professionali a tempo indeterminato o determinato, con scadenza lunedì 15 febbraio. Il Comune, con il Servizio Gestione risorse, in assenza di proprie graduatorie valide, intende procedere alla copertura di ventiquattro profili professionali.Per quanto riguarda il tempo pieno e indeterminato, si cercano un istruttore direttivo informatico (categoria D); sette agenti di Polizia locale (categoria C), con un posto riservato ai militari; un istruttore tecnico (cat. C), tre istruttori direttivi amministrativi contabili (cat. D) e un istruttore direttivo avvocato (cat. D). Per quanto riguarda il tempo pieno e determinato, invece, si cercano dieci istruttori amministrativi contabili (cat. C) e un istruttore direttivo amministrativo contabile (cat. D).Questo, con l’utilizzo di graduatorie, in corso di validità secondo le norme vigenti, approvate da altre Pubbliche amministrazioni, dopo l’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato in profili professionali analoghi o equivalenti a quelli che si intendono ricoprire. Per tutti i dettagli, gli interessati possono consultare l'avviso integrale sul sito internet istituzionale del Comune di Nuoro.