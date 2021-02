Red 14:36 Cartucce in casa: denunciato 75enne I Carabinieri della Stazione di Isili hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un 75enne di Isili per detenzione abusiva di munizionamento. Il munizionamento è stato sequestrato



ISILI - I Carabinieri della Stazione di Isili, durante un'attività di vigilanza sul rispetto delle normative vigenti in materia di detenzione di armi comuni da sparo e munizioni, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un 75enne di Isili per detenzione abusiva di munizionamento. Durante i controlli, l’uomo è stato trovato in possesso di sei cartucce inesplose calibro 7,65 mai denunciate alla locale Stazione quale ufficio competente di Pubblica sicurezza. Il munizionamento è stato sequestrato.