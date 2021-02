Cor 15:56 Erasmus+ domande entro l´8 marzo Destinatari delle borse sono gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti ai diversi cicli dell’Università di Sassari. Prima della partenza, i candidati dovranno sottoporsi a un test di verifica delle conoscenze linguistiche







Destinatari delle borse Erasmus+ sono gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti ai diversi cicli dell’Università di Sassari. Prima della partenza, i candidati dovranno sottoporsi a un test di verifica delle conoscenze linguistiche sulla piattaforma del Centro linguistico di Ateneo. Tutte le informazioni, il bando, l’elenco delle sedi in cui è possibile svolgere la mobilità sono pubblicate nel sito dell’Università di Sassari. Commenti SASSARI - L’Università di Sassari ha pubblicato il bando Erasmus+ ai fini di studio 2021/2022 per finanziare periodi di studio all’estero in Paesi aderenti al programma. Tra i dieci dipartimenti dell’ateneo, sono disponibili complessivamente 2.857 mensilità. La domanda dovrà essere presentata entro le 12:00 dell’8 marzo 2021, attraverso il proprio accesso al self studenti.L’Erasmus è un’esperienza di vita e di studio dal valore incalcolabile, capace di impreziosire notevolmente il curriculum vitae di uno studente, preparandolo all’ingresso nel mercato del lavoro con molte armi in più: tra queste, l’indipendenza e la conoscenza delle lingue. Un’esperienza unica che gli studenti dell’Ateneo di Sassari avranno la possibilità di vivere in pienezza in uno degli atenei partner.Destinatari delle borse Erasmus+ sono gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti ai diversi cicli dell’Università di Sassari. Prima della partenza, i candidati dovranno sottoporsi a un test di verifica delle conoscenze linguistiche sulla piattaforma del Centro linguistico di Ateneo. Tutte le informazioni, il bando, l’elenco delle sedi in cui è possibile svolgere la mobilità sono pubblicate nel sito dell’Università di Sassari.