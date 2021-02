Red 12:39 Porto Torres: il direttore marittimo in Capitaneria Giovedì, il direttore marittimo del nord Sardegna, capitano di Vascello Giovanni Canu, ha fatto visita, nell’ambito di un’attività istituzionale, alla Capitaneria di porto di Porto Torres







Particolarmente apprezzata è stata l’attenzione verso la tematiche della sicurezza e la tutela dell’ambiente posta dai responsabili della Centrale, come testimoniato dalle basse emissioni derivanti dalla attività, nonché l’impegno profuso nell’attività di rimozione del carbone dai fondali del porto industriale, attività fortemente perseguita dalla Capitaneria di Porto Torres, avviata lo scorso anno e frutto della costante collaborazione e sinergia tra la stessa Autorità marittima e la Direzione della Centrale. L'attività, peraltro, si dovrebbe concludere entro la primavera/estate di quest’anno. Al termine della visita, il comandante Canu ha espresso il proprio apprezzamento per il ruolo attivo della Capitaneria turritana sul territorio, assicurando che la vicinanza e il supporto della Direzione marittima ai Comandi periferici rappresenteranno una costante del proprio mandato.



Nella foto: un momento della visita Commenti PORTO TORRES - Giovedì, il direttore marittimo del nord Sardegna, capitano di Vascello Giovanni Canu, ha fatto visita, nell’ambito di un’attività istituzionale, alla Capitaneria di porto di Porto Torres. Dopo aver incontrato il personale e aver ricevuto una visione aggiornata dei risultati e delle attività del Comando turritano sul territorio, con particolare riferimento all’incidenza che il Covid-19 ha avuto sui diversi settori di competenza, Canu, accompagnato dal comandante della Capitaneria Gianluca Oliveti, ha effettuato una visita alla Centrale Ep Fiume Santo, dove ha avuto modo di incontrare il direttore della Centrale Paolo Appeddu e dove ha potuto prendere personalmente visione della struttura nel suo complesso e dell’organizzazione che è posta alla base di tutte le attività.Particolarmente apprezzata è stata l’attenzione verso la tematiche della sicurezza e la tutela dell’ambiente posta dai responsabili della Centrale, come testimoniato dalle basse emissioni derivanti dalla attività, nonché l’impegno profuso nell’attività di rimozione del carbone dai fondali del porto industriale, attività fortemente perseguita dalla Capitaneria di Porto Torres, avviata lo scorso anno e frutto della costante collaborazione e sinergia tra la stessa Autorità marittima e la Direzione della Centrale. L'attività, peraltro, si dovrebbe concludere entro la primavera/estate di quest’anno. Al termine della visita, il comandante Canu ha espresso il proprio apprezzamento per il ruolo attivo della Capitaneria turritana sul territorio, assicurando che la vicinanza e il supporto della Direzione marittima ai Comandi periferici rappresenteranno una costante del proprio mandato.Nella foto: un momento della visita