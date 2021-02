Red 14:41 Teatro Garau: proroga per la concessione Il Comune di Oristano ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione di interesse per la concessione in uso della struttura. Le istanze dovranno essere presentate entro le 13 di giovedì 25 marzo







«La proroga – precisa l’assessore comunale alla Cultura Massimiliano Sanna – è stata concessa a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute e considerato che l'attuale stato di emergenza può incidere sulla effettiva capacità degli operatori interessati di partecipare alla manifestazione di interesse e in particolare per quanto riguarda il sopraluogo obbligatorio. Quindi, al fine di consentire la più ampia partecipazione, abbiamo deciso di fissare nuovi termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse».



Le domande di partecipazione già presentate entro la scadenza inizialmente fissata, conservano validità, ma è prevista la possibilità di presentare una nuova domanda di partecipazione in sostituzione della precedente, entro i nuovi termini. Quant'altro stabilito nel bando resta fermo e invariato.