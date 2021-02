Red 13:46 Canoni affitto: integrazioni in pagamento Da martedì, saranno in pagamento i contributi integrativi ai contributi ai canoni di locazione per le mensilità gennaio–aprile 2020. L´elenco definitivo dei beneficiari è stato definito in questi giorni dal Comune di Alghero e l’esito della procedura è stato comunicato agli interessati attraverso l’invio di un sms sul numero di telefono comunicato in sede di domanda







La quota integrativa è destinata prioritariamente a copertura dell’intero importo dei canoni di locazione relativi alle mensilità gennaio–aprile 2020, per le quali è già stato liquidato un contributo parziale. Risultano esclusi dall'integrazione i percettori, per quel periodo, del Reddito o della Pensione di Cittadinanza.



