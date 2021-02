A.B. 20:16 Calcio femminile: Torres settebellezze Seconda vittoria consecutiva per le rossoblu, che a Civitanova Marche si impongono per 0-7 sulla Vis nel match valido per l´ottava giornata del girone C del campionato nazionale di serie C







PRIMO TEMPO. Le rossoblu costruiscono tre palle gol nei primi 15’, ma i tentativi di Bassano, Lombardo e Borg non trovano il bersaglio grosso. La Torres continua a spingere e, al 25’, arriva lo 0-1: Bassano riceve sull’out di destra, mette palla dentro e Gomes non sbaglia il tocco di testa. Quattro minuti dopo, arriva il raddoppio ospite: è ancora l’ex attaccante della Pink Bari a servire Marenic, brava a farsi trovare pronta per gonfiare la rete marchigiana. La ciliegina sulla torta del primo tempo delle ragazze di Arca è rappresentata dal “gol olimpico” di Redolfi che, complice l’errore di valutazione di Monzi, realizza direttamente dalla bandierina.



SECONDO TEMPO. La ripresa inizia seguendo lo stesso copione dei primi 45’: la Torres attacca e la Vis prova a contenere. La prima occasione è per Blasoni, ma l’ex Tavagnacco non angola a sufficienza la conclusione favorendo la parata di Monzi. Le sarde continuano a costruire: al 65’, Lombardo trova la via del gol con un gran tiro dai 20metri che s’insacca sotto la traversa. Cinque minuti dopo, ecco il pokerissimo della Torres a firma Bassano, che corona con il gol un’ottima prestazione. Le sassaresi non si fermano e, nell’ultimo quarto d’ora di partita, arrotondano ulteriormente il risultato con il gol di Blasoni, alla prima marcatura in rossoblu, imbeccata dalla solita Bassano al 77’. Passano 3' e le rossoblu segnano ancora con il numero 9, per lo 0-7 finale.



VIS CIVITANOVA-TORRES 0-7:

VIS CIVITANOVA: Monzi, Langiotti, Coccia, Brutti, Galassi, Monterubbianesi, Fiorella, Poli, Lanciotti, Rastelli, Parmegiani. Allenatore Giordano Perini.

TORRES: Ruotolo, Ladu (Newcomb), Zamba, Congia, Redolfi, Lombardo (Peddio), Borg (Tumane), Redolfi, Bassano, Gomes (Kapareli), Marenic. Allenatore Salvatore Arca.

ARBITRO: Beltramo di Rimini.

